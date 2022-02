"Donne: un motore di progresso": Fondazione Bracco e Sirm contro la disparitÃ  di genere

L’11 febbraio ricorre la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza e, per l’occasione, la commissione donne radiologo della società italiana di radiologia medica e interventistica, in collaborazione con fondazione bracco, ha organizzato l’evento “Donne: un motore di progresso”. Una giornata per mettere a confronto esperienze e successi, ma anche criticità e problemi da superare.