La Procura di Bari ha sollecitato l’assoluzione di Luciano Canfora, filologo, che era stato citato in giudizio nell’aprile scorso per diffamazione aggravata nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questa richiesta è stata presentata dopo che la difesa di Canfora, rappresentata dall’avvocato Michele Laforgia, ha informato della volontà di Meloni di ritirare la denuncia, comunicata il 30 settembre, e di revocare la sua posizione come parte civile. Il giudice prenderà una decisione in merito.

Meloni aveva sporto denuncia contro Canfora in seguito a una sua affermazione durante una conferenza al liceo scientifico “Fermi” di Bari nel 2022, in cui lo aveva descritto come “neonazista nell’anima”. Nel mese di aprile, il filologo era stato rinviato a giudizio.