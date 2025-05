Doppie punte: da cosa dipendono e come rimediare

Le doppie punte sono uno dei problemi più comuni che colpiscono i capelli, soprattutto se sono lunghi, trattati o esposti frequentemente al calore. Si manifestano quando la fibra capillare si indebolisce e si apre alle estremità, dando al capello un aspetto sfibrato, opaco e poco sano. Fortunatamente, esistono diverse strategie per prevenire e curare le doppie punte in modo naturale.

Vediamo come fare.

Doppie punte

Le doppie punte si formano quando la struttura del capello si indebolisce e la fibra capillare si apre alle estremità. Questo processo rende i capelli opachi, fragili e più soggetti alla rottura, compromettendo l’aspetto generale della chioma. La loro comparsa è spesso legata ad una combinazione di fattori, tra cui aggressioni esterne, trattamenti chimici e abitudini di cura non adeguate.

Sebbene il taglio delle punte sia il metodo più immediato per eliminare il problema, esistono accorgimenti che permettono di ridurre la loro formazione e mantenere i capelli sani più a lungo. Adottare una routine di cura equilibrata, idratare regolarmente i capelli e proteggerli da stress ambientali sono strategie efficaci per preservare la loro forza e vitalità.

Doppie punte: cause frequenti

Le doppie punte sono spesso causate da fattori come l’uso eccessivo di strumenti termici senza protezione, lavaggi frequenti con shampoo aggressivi, esposizione al sole, vento o cloro, trattamenti chimici e spazzolatura troppo aggressiva. Questi elementi indeboliscono la struttura del capello, favorendone la rottura.

Per prevenire e trattare le doppie punte in modo naturale, è utile applicare olio di cocco sulle punte prima dello shampoo, usare maschere nutrienti a base di miele, yogurt e avocado, fare impacchi con olio di argan o jojoba e risciacquare i capelli con infusi di camomilla o ortica per mantenerli lucenti e idratati.

Oltre a questi rimedi, è essenziale tagliare regolarmente le punte, almeno ogni 6-8 settimane, scegliere prodotti delicati, senza solfati o siliconi, e proteggere i capelli dal calore con spray termoprotettori.

Doppie punte: i suggerimenti di Amazon

Per chi cerca soluzioni pratiche ed efficaci, Amazon offre una vasta gamma di prodotti studiati per riparare e prevenire le doppie punte. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto in una lista breve alcuni dei prodotti migliori, che si possono acquistare alla migliore offerta.

Alama Professional Repair Bye Bye Doppie Punte Latte Ristrutturante per Capelli Danneggiati e Sfibrati, Giallo, 100 Millilitri

Questo latte ristrutturante è ideale per capelli danneggiati e sfibrati, aiutando a ricompattare e sigillare le cuticole per contrastare la formazione delle doppie punte. La sua formula arricchita con cheratina nutre in profondità, donando forza e brillantezza ai capelli. Perfetto per chi cerca un trattamento efficace e leggero per mantenere la chioma sana e luminosa nel tempo.

REVLON PROFESSIONAL UNIQONE GREEN TEA HAIR TREATMENT, Trattamento Doppie Punte Senza Risciacquo, Trattamento Per Capelli, Fragranza Tè Verde – 150 ml

Questo trattamento senza risciacquo offre dieci benefici in un solo prodotto, tra cui riparazione dei capelli danneggiati, protezione dal calore, controllo dell’effetto crespo e prevenzione delle doppie punte. La sua fragranza al tè verde dona una sensazione di freschezza e leggerezza, mentre la formula vegana è studiata per adattarsi a tutti i tipi di capelli.

Biopoint Speedy Hair – Siero Doppie Punte Capelli, Sigilla, Rinforza e ne Previene la ricomparsa, 150 ml

Questo siero sigillante è studiato per rinforzare le lunghezze, prevenire la ricomparsa delle doppie punte e migliorare la resistenza del capello. La sua formula con Kera Lock, una cheratina di origine vegetale, leviga e ristruttura la superficie capillare, donando corpo e luminosità. Si applica su capelli umidi, senza bisogno di risciacquo, facilitando lo styling e proteggendo la chioma dalle aggressioni esterne.