Al giorno d’oggi esistono davvero tantissimi supermercati diversi ma, quali sono i più convenienti? Dove ci conviene andare a fare la spesa? Ecco la classifica di Altroconsumo.

Dove conviene fare la spesa? L’aumento dei prezzi

Scegliere dove fare la spesa diventa oggi una scelta importantissima, in quanto la spesa assorbe circa il 19% del bilancio familiare.

Nell’ultimo anno i prezzi dei prodotti nei supermercati sono aumentati mediamente del 2,2% anzi, pensate che, nei discount, dal 2021 al 2025 abbiamo avuto un aumento del 26%, nei supermercati tradizionali del 24% e del 23% negli ipermercati. Grazie all’indagine di Altroconsumo, arrivata alla sua 36esima edizione, abbiamo un’idea di quali sono i supermercati oggi più convenienti. Prima di vedere quali sono, cerchiamo di capire come sono stati valutati. Innanzitutto l’indagine è stata realizzata su 1.500 punti vendita in 67 città italiane e sono stati analizzati 1,6 milioni di prezzi riguardanti 125 tipi di prodotti diversi. Grazie a questa indagine, le coppie ad esempio possono arrivare a risparmiare fino a 3.273 euro, mentre i single fino a 2.249 euro all’anno. Quindi, dove andare a fare la spesa? Scopriamolo insieme.

Dove conviene fare la spesa? La classifica dei supermercati più convenienti secondo Altroconsumo

Come visto siamo arrivati alla 36esima edizione dell’indagine di Altroconsumo su quelli che sono oggi i supermercati più convenienti. Il verdetto? Scopriamolo ora insieme. L’indagine è stata divisa per tipologia di spesa. Iniziamo da discount:

Eurospin: al primo posto c’è la catena Eurospin, prodotti meno cari e, scegliendo i prodotti di questa catena si può risparmiare fino a 3.700 euro annui a famiglia. Aldi: si colloca al secondo posto. Lidl e In’s Mercato: insieme al terzo posto della classifica dei discount più convenienti.

Passiamo ora a chi preferisce la cosiddetta “spesa mista”, ovvero coloro che amano alternare prodotti di marca, private label e prodotti economici. Al primo posto troviamo Familia affiancato da Famila Superstore con Coop e Conad subito dietro.

Chi sceglie solo prodotti di marca riesce a ottenere risparmi più modesti, anche se comunque significativi, fino a 506 euro all’anno. Emergono Esselunga, Ipercoop e Spazio Conad, anche se al primo posto c’è Famila.

Infine chi acquista solo private label, ovvero i prodotti a marchio del supermercato, spicca Carrefour, che può far risparmiare fino a 3.308 euro all’anno, seguito da Spazio Conad e Conad. L’Eurospar è invece la catena che ha i prezzi più alti per la private label.

In conclusione, Eurospin è il discount più conveniente, Famila il supermercato più conveniente per la spesa mista, Carrefour per la private label.