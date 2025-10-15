La pizza surgelata è, al giorno d'oggi, un alimento di largo consumo nel nostro Paese. Ma, qual è la migliore?

Al giorno d’oggi, la pizza surgelata è diventata un alimento di largo consumo nel nostro Paese ma, qual è la migliore? Ecco la classifica secondo Altroconsumo.

Pizza surgelata: amatissima dagli italiani

In realtà, all’inizio, c’era molto scettiscismo nei confronti della pizza surgelata invece, al giorno d’oggi, è diventata un alimento di largo consumo in Italia, tanto che sono davvero tantissimi gli italiani che, nel proprio congelatore tengono, per ogni evenienza, proprio una pizza surgelata.

C’è da dire che oggi si trova davvero di tutto, dalle versioni tonde a quelle rettangolari, dalle classiche margherite a ogni tipo di gusto, da quelle mini a quelle maxi. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ma, qual è la pizza surgelata migliore? Ecco la classifica di Altroconsumo.

Pizza surgelata, le migliori secondo Altroconsumo: la classifica

Se volete prendere una pizza surgelata ma siete indecisi, ecco che l’associazione Altroconsumo vi viene incontro fornendovi la classifica di quelle che sono le migliore da trovare al supermercato. Sono stati analizzati ben 155 prodotti diversi, per stilare la classifica si è tenuto conto della valutazione nutrizionale, degli additivi presenti, del grado di trasformazione, della presenza di verdura, dell’equilibrio dei nutrienti e della porzione. Ecco ora la top 5: