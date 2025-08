Per milioni di italiani è tempo di partire per le tanto agognate vacanze estive ma, e i politici? Dove andranno in vacanza? Ecco le mete scelte da Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e tanti altri.

Estate 2025, anche la politica va in vacanza

In molti sono già partiti, in molti partiranno questo fine settimana per le vacanza estive 2025.

Mare e montagna le mete preferite dagli italiani, che non vedono l’ora di godersi un pò di meritato relax. E i politici? Ebbene anche la politica va in vacanza, a partire da domani, 6 di agosto, i Palazzi del potere saranno infatti chiusi per ferie. Vediamo ora dove andranno in vacanza Giorgia Meloni, Sergio Mattarella e tanti altri.

Dove vanno in vacanza in politici: le mete estive di Meloni, Mattarella, La Russa e Tajani

Come abbiamo appena visto, da domani la politica va in vacanza. Ma, dove andranno i politici in vacanza? Iniziamo dalla premier, Giorgia Meloni che dovrebbe regalarsi qualche giorni di relax in Sardegna, a Villasimius, come si legge su Adnkronos. Passiamo ora al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che andrà invece in montagna, per l’esattezza in Alto Adige a Castelrotto. Ignazio La Russa farà ritorno in Sicilia, mentre Antonio Tajani andrà a Fiuggi con la famiglia.