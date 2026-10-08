"Non doveva andare così", doppio brutto colpo per Gerry Scotti

Gerry Scotti e la sua “Ruota della Fortuna” hanno ottenuto un successo incredibile, tanto che il programma ha preso definitivamente il posto di “Striscia La Notizia” nell’access prime time e dato il via alla “guerra” a distanza con la Rai e, in particolare, con Stefano De Martino e il suo “Affari Tuoi.”

La Ruota della Fortuna: brutto colpo per Gerry Scotti

Non c’è dubbio nel dire che in questo ultimo anno e mezzo “La Ruota della Fortuna” ha ottenuto un successo incredibile, tanto che non solo ha preso il posto di un programma storico quale “Striscia La Notizia” ma non si è praticamente mai fermata, andando in onda anche durante tutta l’estate. Ieri sera è andata in onda una serata speciale, ovvero la cosiddetta “Ruota dei Campioni” che ha intrattenuto i telespettatori sino a tarda sera.

Ma, come sono andati gli ascolti? In realtà non c’è una buona notizia per Gerry Scotti e Samira Lui per quanto riguarda gli ascolti sia nella fascia dell’access prime time sia nella prima serata, dove ha dovuto fare i conti prima con Stefano De Martino e poi con Carlo Conti. Ma ecco tutti i dati degli ascolti di ieri sera, mercoledì 8 ottobre 2026.

La Ruota della Fortuna: gli ascolti dell’8 ottobre 2026

Come detto serata sì speciale per Gerry Scotti e Samira Lui con “La Ruota dei Campioni” ma che non ha ottenuto la vittoria negli ascolti, come spesso è capitato nel corso dell’ultimo anno e mezzo. In tantissimi sia chiaro hanno seguito il game show su Canale 5, che presenta comunque sempre numeri incredibile. Questa volta però sia Stefano De Martino nell’access prime time con “Affari Tuoi”, sia Carlo Conti in prima serata con “Tale e Quale Show” hanno battuto Gerry e Samira. Ma ecco i dati. Iniziamo con l’access prime time: su Rai1 “Affari Tuoi” ha tenuto davanti allo schermo 4.536.000 spettatori, con il 23% di share, mentre Canale5 e “La Ruota dei Campioni… e delle Stelle‘ ha ottenuto un ascolto medio di 3.615.000 spettatori, con il 18.9% di share. In prima serata invece Rai1, con ‘Tale e Quale Show‘, è stato visto da 2.938.000 spettatori, con il 21.8% di share. Canale5, con ‘La Ruota dei Campioni… e delle Stelle’, ha avuto un ascolto medio di 3.971.000 spettatori con uno share del 20.5% nella prima parte, e di 1.990.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte.