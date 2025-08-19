Stava facendo il suo lavoro quando improvvisamente il camion sotto al quale si trovava per sostituire una gomma gli è piombato addosso schiacciandolo

. É la ricostruzione dell’ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto questa volta nel Salento, e costato la vita ad un uomo di 65 anni. La prima ricostruzione dei fatti.

Camion cade su un uomo e lo schiaccia: morto meccanico di 65 anni

La vittima si chiamava Segio Casarano e viveva a Racale: stava svolgendo il suo lavoro sulla strada che collega Taurisano a Miggiano, nel Leccese. Infatti era stato chiamato per intervenire su un mezzo pesante in panne: l’incidente è avvenuto nel corso delle fasi delle riparazioni; stava infatti sostituendo uno pneumatico quando, a causa di un cedimento, è rimasto schiacciato. Secondo le prime ipotesi si sarebbe rotto il cric impiegato per sollevare il camion e cambiare la gomma.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato in codice rosso l’uomo all’ospedale di Tricase. Qui però, a causa delle gravissime ferite riportate, è deceduto. La Polizia è arrivata in loco per effettuare i rilievi ed il sequestro del camion è stato disposto dalla Procura di Lecce per arrivare ad una ricostruzione dei fatti.