Dramma sul lavoro, interviene per un guasto al camion. Poi il cedimento mortale

Ennesimo incidente sul lavoro questa volta nel Salento: a farne le spese un meccanico di 65 anni, deceduto sotto il peso di un camion

Stava facendo il suo lavoro quando improvvisamente il camion sotto al quale si trovava per sostituire una gomma gli è piombato addosso schiacciandolo

. É la ricostruzione dell’ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto questa volta nel Salento, e costato la vita ad un uomo di 65 anni. La prima ricostruzione dei fatti.

Camion cade su un uomo e lo schiaccia: morto meccanico di 65 anni

La vittima si chiamava Segio Casarano e viveva a Racale: stava svolgendo il suo lavoro sulla strada che collega Taurisano a Miggiano, nel Leccese. Infatti era stato chiamato per intervenire su un mezzo pesante in panne: l’incidente è avvenuto nel corso delle fasi delle riparazioni; stava infatti sostituendo uno pneumatico quando, a causa di un cedimento, è rimasto schiacciato. Secondo le prime ipotesi si sarebbe rotto il cric impiegato per sollevare il camion e cambiare la gomma.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato in codice rosso l’uomo all’ospedale di Tricase. Qui però, a causa delle gravissime ferite riportate, è deceduto. La Polizia è arrivata in loco per effettuare i rilievi ed il sequestro del camion è stato disposto dalla Procura di Lecce per arrivare ad una ricostruzione dei fatti.