Due possibili migranti dispersi a seguito del naufragio di un piccolo barcone nei pressi di Lampedusa.

Due persone potrebbero essere disperse in mare vicino a Lampedusa secondo le testimonianze dei 55 migranti salvati e successivamente sbarcati al molo Favarolo. Le ricerche sono state avviate anche se non esiste conferma certa della loro mancanza.

Sono due le persone che potrebbero essere disperse in mare nelle vicinanze di Lampedusa. Questa ipotesi è nata grazie alle testimonianze dei 55 migranti salvati nelle acque prossime all’isola. Dopo essere stati tratti in salvo e portati a bordo delle imbarcazioni di soccorso, questi ultimi hanno affermato che inizialmente partirono in 57 dal luogo d’origine. I 55 migranti sono stati successivamente sbarcati al molo Favarolo, dove sono stati visitati dai medici presenti sulla banchina. Nel frattempo, tre motovedette hanno cominciato a cercare nella zona di mare frontale a Capo Ponente. Non esiste una conferma certa che le due persone manchino, la ricerca è stata attivata, tuttavia, in base ai racconti di chi è stato salvato.