Durante la sua apparizione a Verissimo, Heather Parisi ha suscitato una reazione interessante dalle sue figlie, offrendo un insegnamento prezioso.

Heather Parisi, coreografa statunitense, nonostante critiche al gossip, ha partecipato al programma 'Verissimo', illustrando principalmente aspetti della sua vita privata. Ha espresso l'entusiasmo per diventare nonna, mentre ha tenuto riservati i dettagli del rapporto con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. Ha rivelato di vedere l'altra figlia, Rebecca Manenti, solo una volta all'anno. Inoltre, ha risposto in modo sgarbato a una domanda sul fidanzato della figlia, Ultimo. Questo ha causato il risentimento di Jacqueline che ha dichiarato di non avere contatti con la madre da dieci anni. Nonostante le sue frequenti apparizioni in programmi televisivi, Parisi continua a disapprovare il gossip, suscitando confusione. Le sue figlie, Ultimo e Francesca Fagnani, in seguito alle sue dichiarazioni, hanno mantenuto il silenzio.

Nel caso Heather Parisi non esistesse, avremmo bisogno di crearla. La coreografa statunitense, nonostante aver espresso sul suo account Instagram il suo disprezzo per il gossip e l’importanza delle sue abilità artistiche, si è presentata al programma ‘Verissimo’. Ha rispettato il suo credo parlando del suo talento? Assolutamente no. Durante l’intervista, ha condiviso solamente aspetti personali facendo riferimento al fatto che non voleva divulgare la sua vita privata (questo è realmente accaduto, non è uno scherzo). Forse dovrebbe rivedere la sua posizione, dicendo che è disposta a discutere della sua vita privata, ma solo quando non la disturba.

Nel corso della sua conversazione con Silvia Toffanin, ha ribadito che è eccitata all’idea di diventare nonna, ma ha voluto mantenere riservati i dettagli del suo rapporto con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. Sulla propria figlia maggiore, Rebecca Manenti, ha condiviso che si vede con lei una volta l’anno e che tra loro c’è “complicità”. Infine, ha criticato Francesca Fagnani per un’intervista fatta in passato a ‘Belve’, senza nominarla direttamente. Questa apparizione a ‘Belve’ ha portato alla luce la tensione tra Heather e la sua figlia Jacqueline. Quando Fagnani ha chiesto un commento sul fidanzato della figlia, un volto noto (attualmente in attesa di un bambino con il famoso cantante Ultimo), come ha reagito Parisi? Ha risposto in modo sarcastico, “Ultimo chi?”, suggerendo la sua riluttanza a parlare di questo ‘genero’. Successivamente, la figlia ha espresso il suo risentimento sui social media: “Ieri notte mi sono sentita offesa e mi vedo costretta a riconoscere una triste verità, che avrei preferito non condividere personalmente”.

Non ho avuto contatti con mia madre per un decennio. Pertanto, mi distacco completamente da qualsiasi cosa sia stata pronunciata. Lei è all’oscuro della mia esistenza, a parte quello che può conoscere attraverso i social media, proprio come voi”. Avete capito? Heather Parisi continua a proclamare che sono i media maligni a perseguitarla, che non ha interesse nel gossip e così via. Tuttavia, analizzando la situazione con calma, è ovvio che se avesse risposto con gentilezza a Belve circa Ultimo, sua figlia avrebbe tenuto per sé le questioni domestiche, considerato che non aveva mai discusso di queste prima. Nella singolare prospettiva della coreografa, gli altri sono i cattivi mentre lei non commette errori. Arriviamo all’intervista di Verissimo del 8 settembre, quella descritta sopra. Come hanno risposto le sue figlie alle sue dichiarazioni? E come ha reagito Francesca Fagnani? Tutti le hanno impartito un insegnamento: l’hanno trascurata, almeno pubblicamente. La figlia maggiore Rebecca, Jacqueline e anche Ultimo non hanno pronunciato una parola nei suoi confronti. Avrebbero potuto corroborare la sua versione o contraddirlo se cercavano pubblicità e gossip. Invece, il silenzio più assoluto. Lo stesso comportamento tenuto da Francesca Fagnani. In conclusione: c’è un individuo che si presenta a fare interviste in programmi televisivi dove ci si aspetta di parlare della propria vita privata (forse la signora Parisi pensava che avrebbe parlato d’arte a Belve e Verissimo?), ma tale persona si indigna e proclama di non voler assolutamente diventare un argomento di gossip. Beh, chi riesce a capire qualcosa è bravissimo. Benvenuti a coloro che come Fagnani, Rebecca Manenti, Jacqueline e Ultimo rimangono in silenzio. Questo è il modo per evitare il gossip, non apparire davanti alle telecamere dei programmi di gossip!