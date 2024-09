Durante le attività notte, un cavalcavia sulla A1 a Roma è crollato, provocando ferite ad un lavoratore. A causa dell'incidente, lo svincolo è stato chiuso.

Durante i lavori notturni sulla A1 a Roma, un vecchio cavalcavia è crollato, ferendo un operaio e causando la chiusura del svincolo. L’incidente è accaduto nel cantiere di Tor Vergata, dove si stavano effettuando operazioni nel contesto dei lavori per il Giubileo. Un lavoratore è rimasto lievemente ferito, trattandosi di un manovratore che è stato curato in ospedale dal quale è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. L’incidente ha portato alla chiusura del segmento tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare in entrambe le direzioni. Stava avendo luogo un operazione che includevano la demolizione del vecchio cavalcavia all’uscita di Torrenova. Tuttavia, mentre la ditta appaltatrice di Anas stava eseguendo i lavori poco dopo l’1, la struttura che stava demolendo ha ceduto, bloccando completamente il livello sottostante dell’autostrada che era chiuso al traffico. Le autorità stanno investigando le cause dell’incidente. Una volta completate le indagini, Anas procederà con la rimozione delle parti del cavalcavia che bloccano l’autostrada, per poter riaprire definitivamente il tratto autostradale.