Durante una competizione di auto, un osservatore è stato investito ed è in condizioni critiche.

Durante una competizione di auto, un osservatore è stato investito ed è in ...

Durante una competizione di auto, un osservatore è stato investito ed è in ...

Durante la gara automobilistica Pedavena-Croce d'Aune nel bellunese, un uomo in assistenza è stato colpito da un veicolo in incidente. È stato rapidamente soccorso e trasportato all'ospedale di Treviso in elicottero, grazie alla pronta risposta dei servizi di emergenza presenti. La gara, alla sua 40esima edizione con circa 180 auto, è stata temporaneamente sospesa.