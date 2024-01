E.Romagna: Meloni, 'con Accordo sviluppo fondi per priorità e per correre più velocemente' (2)

E.Romagna: Meloni, 'con Accordo sviluppo fondi per priorità e per...

(Adnkronos) – 337 milioni di euro verranno destinati alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ha spiegato la premier, "il nostro obiettivo è di lavorare soprattutto in manutenzione e prevenzione e gli interventi si baseranno sulla rilevazione annuale dei fabbisogni delle province, così che si possa lavorare partendo dalla situazione più urgente. Ci sono 95 milioni destinati alla riqualificazione urbana, con particolare attenzione alle aree interne e alle aree montane; ci sono 47 milioni, dei quali 20 sulla nuova programmazione, per l'ampliamento e il potenziamento dell'interporto di Bologna".

"C'è questo lavoro importante sul diritto allo studio, sulla formazione, sulla valorizzazione del made in Italy, 14 milioni di euro sull'edilizia universitaria e voglio ricordare i 35 milioni di euro per realizzare a Maranello il Motor valley college, vicino alle officine Ferrari, uno strumento che consenta di sviluppare percorsi formativi nell'ambito dell'automotive, collaborando con la scuola dei mestieri e delle professioni Ferrari. Ci sono 20 milioni di euro per nuovi spazi dedicati all'attività di ricerca nei campus di San Lazzaro e Reggio Emilia e i 18 milioni decicati alla riqualificazione degli impianti sportivi della Regione".

"Risorse importanti, che vengono concentrate -ha ribadito in conclusione Meloni- su pochi obiettivi strategici, che sono sviluppo, crescita, infrastrutture, futuro".