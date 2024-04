E.Romagna: Vises ets, interventi recupero post-alluvione per due scuole del Ravennate

Bologna, 5 apr. (Labitalia) – Vises Ets, fondazione di riferimento di Federmanager, ha presentato oggi alla cittadinanza gli interventi realizzati grazie alla campagna di raccolta fondi alla quale hanno partecipato i manager e le manager associati alla Federazione. I progetti, che permetteranno ai bambini del ravennate di tornare a giocare all’asilo, prevedono il rifacimento del tetto dell’asilo Azzaroli di S. Agata sul Santerno e il ripristino delle aree giochi della scuola materna Madonna della Fiducia di Fornace Zarattini, rese più fruibili e sicure per i bimbi. L’evento di presentazione si è svolto presso l’istituto scuola provinciale Edili Cpt di Ravenna, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni.

È intervenuto il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario alla ricostruzione il quale ha dichiarato: "Questa iniziativa si affianca al mio sforzo personale di restituire, quale Commissario straordinario, ai territori colpiti i propri servizi scolastici, danneggiati dagli eventi alluvionali del maggio 2023. In questi giorni -ha proseguito il Generale Figliuolo- ho sottoposto al parere della regione Emilia Romagna una specifica ordinanza per finanziare interventi di ripristino delle infrastrutture sportive e scolastiche, per circa 30 milioni di Euro (di cui 16 milioni per le scuole)".

"Con la nostra raccolta fondi -ha affermato Simona Signoracci, presidente di Fondazione Vises Ets- abbiamo scelto di sostenere due scuole materne, perché rappresentano uno dei servizi più importanti per le famiglie e per la ripresa delle comunità dell’Emilia Romagna duramente colpite dall’alluvione". "Questa iniziativa testimonia l'impegno di Federmanager e dei nostri associati nel post alluvione e conferma l’importanza della collaborazione fra pubblico e terzo settore per rendere più efficace la ricostruzione e la ripartenza dei territori colpiti da eventi calamitosi", ha dichiarato Valter Quercioli, vice presidente Federmanager. “Abbiamo promosso questa raccolta con entusiasmo -ha affermato Massimo Melega, presidente di Federmanager Bologna Ferrara Ravenna e di Federmanager Emilia Romagna- pure rendendoci conto che si tratta di una goccia nel mare delle necessità dei nostri conterranei profondamente segnati dal tragico evento dello scorso anno. Ringraziamo le Istituzioni che si stanno prodigando per alleviarne i disagi”.