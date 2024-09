Ecco alcune anticipazioni sulla prima registrazione della Classe di Amici 2024/2025.

Oggi è stata registrata la prima puntata della 24ª stagione di Amici di Maria De Filippi, presentando il nuovo gruppo di studenti, tra cui spicca Ilan, figlio di Gabriele Muccino. Ci sono stati alcuni cambi nel team, con Deborah Lettieri che si unisce al gruppo di insegnanti, rimpiazzando Raimondo Todaro. Gli ospiti della puntata inaugurale includono Sarah, Mahmood, Cristiano Malgioglio, tra gli altri. Tuttavia, Kia e Nahaze non hanno partecipato alla registrazione nonostante l'anno scorso fosse stata assicurata la loro partecipazione.

Oggi pomeriggio è stata registrata la prima puntata della 24ª stagione di Amici di Maria De Filippi, con il classico gruppo di studenti.

Quest’anno c’è un cambio nell’equipaggio dell’aula del programma: unitamente ai riconfermati Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi ed Emanuel Lo, Deborah Lettieri si è unita al team, sostituendo Raimondo Todaro.

Studenti di Amici 2024/2025

Diego Lazzari (cantante)

Alessia (danzatrice)

Gabriel (danzatore)

TrigNo (cantante)

Sienna (danzatrice)

Niccolò (cantante)

Vybes (cantante)

Alessio (danzatore)

Daniele (danzatore)

Teodora (danzatrice)

Chiara (danzatrice)

Ilan (cantante)

Senza Cri (cantante)

Alena (cantante)

Rebecca (danzatrice)

Nell’elenco si fa notare Ilan, figlio di Gabriele Muccino, il cui nome era già stato mostrato in anticipazione dal periodico Oggi.

Anteprime della prima puntata

Tra gli ospiti della puntata inaugurale, come annunciato minuziosamente da SuperGuidaTv, ci sono stati: Sarah, Mahmood, Cristiano Malgioglio, Angelina Mango (che ha intonato Per Due Come Noi con Olly), Francesca Fagnani, Ilenia Pastorelli e Marco Bocci.

Curiosamente, sia Kia che Nahaze, cui l’anno scorso era stata garantita una posizione nel cast per quest’anno dopo la loro eliminazione pre-Serale, non hanno partecipato alla registrazione della puntata.