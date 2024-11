Economia: Mattarella, 'libertà, uguaglianza, equità base sviluppo e democrazia'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Il commercio si è diffuso, sospinto da un vento di libertà e, insieme, dalla consapevolezza che sarebbe stato leva di benessere. È facendo aggio sul binomio -libertà e sviluppo sociale– che si è costruito un nuovo contesto di diritti e sono progrediti prosperità, produzione e diffusione di beni. Pensiamo a come la società delle disuguaglianze fosse- e sia quando si fa tuttora sentire- angustiante per le persone che vedono i loro diritti messi, di fatto, in discussione. Utilità e valore sociale non riducono ma completano, integrano il principio di libertà. Ce lo ricorda l’intero Titolo terzo della nostra Costituzione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Assemblea della Confesercenti.

"Il nostro ordinamento -ha sottolineato il Capo dello Stato- è qualcosa di più di un insieme di norme e di forme. La democrazia è sostanza. Si invera in uno sviluppo sociale dove libertà, uguaglianza, equità rappresentano l’obiettivo e lo spirito di iniziativa è incoraggiato da istituzioni non invasive e da poteri non accentrati. Con questo prezioso bagaglio andiamo incontro ai tempi nuovi. E le articolazioni sociali e professionali che voi rappresentate sono decisive per dar vita a una nuova fase di sviluppo, finalmente sostenibile, e per mantenere la coesione della società".