Ecuador: esercito, 'arrestati 329 terroristi, 5 eliminati'

Quito, 11 gen. (Adnkronos) – L'esercito e la polizia dell'Ecuador hanno arrestato 329 membri di bande criminali e ne hanno eliminati altri cinque dopo che nel paese sono scoppiati disordini armati. Lo ha riferito Jaime Vela Eraso, capo del comando congiunto delle forze armate. "Abbiamo confiscato 61 armi di diverso calibro, 418 munizioni, 24 ordigni esplosivi e abbiamo arrestato 329 terroristi. Quarantuno persone sono state liberate dalla prigionia. Abbiamo eliminato cinque terroristi", ha detto alla conferenza trasmessa dalla televisione Ecuavisa. Il funzionario militare ha sottolineato che dopo gli scontri con tre bande criminali armate, le forze di sicurezza hanno riportato in prigione 28 prigionieri fuggiti.

Vela Eraso ha aggiunto che nelle carceri dove sono avvenuti scontri non sono stati uccisi ostaggi. Secondo dati ufficiali, almeno 139 persone sono tenute in ostaggio da bande armate nelle carceri dell'Ecuador. Il 9 gennaio, il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha firmato un decreto che riconosce il "conflitto armato interno" del Paese e ha ordinato la neutralizzazione di 22 bande criminali. L'annuncio fa seguito alla presa di ostaggi dei dipendenti di TC Television che trasmettevano in diretta da uno studio a Guayaquil. La polizia ha arrestato 13 persone e tutti gli ostaggi sono stati rilasciati.

La situazione della sicurezza in Ecuador è peggiorata il 7 gennaio dopo che il leader della banda criminale Los Choneros, soprannominato Fito, è evaso dal carcere. Alla fuga sono seguite rivolte in diverse carceri. L’8 gennaio Noboa ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese e imposto il coprifuoco.