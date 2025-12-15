Editoria: Rossomando, 'su Gedi interrogazione e richiesta informativa urgente del governo'

Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Quello di oggi è stato un confronto necessario dopo le conferme sulla cessione dell’intero gruppo Gedi. Siamo di fronte a un processo che non nasce oggi, ma che proprio in questi giorni assume contorni molto preoccupanti in un ambito di dismissione e dis...

Roma, 15 dic (Adnkronos) – "Quello di oggi è stato un confronto necessario dopo le conferme sulla cessione dell’intero gruppo Gedi. Siamo di fronte a un processo che non nasce oggi, ma che proprio in questi giorni assume contorni molto preoccupanti in un ambito di dismissione e disimpegno da parte della proprietà in diversi comparti industriali piemontesi e non solo".

Lo dice la vicepresidente dem del Senato Anna Rossomando, presente oggi all’incontro promosso dall’Associazione stampa subalpina presso la redazione de La Stampa di Torino.

"Il Pd si è mosso in Parlamento: è pronta un’interrogazione urgente a mia prima firma e domani in capigruppo al Senato verrà richiesta un’informativa urgente del Governo, come già avvenuto alla Camera -prosegue-. Parliamo del più grande gruppo editoriale italiano, una questione che riguarda certamente le ricadute occupazionali ma anche e soprattutto il pluralismo dell’informazione, uno dei beni primari della nostra democrazia. Il possibile passaggio ad una testata straniera rende la situazione strategica nazionale, su cui è necessario valutare con serietà anche l’utilizzo di strumenti come il golden power".

"La Presidente del Consiglio ha dichiarato di aver incontrato personalmente l’imprenditore greco coinvolto. Per questo motivo chiediamo l'infomativa in Parlamento sui contenuti del confronto. Serve responsabilità collettiva perché qui sono in gioco pluralismo dell’informazione e interesse nazionale", conclude Rossomando.