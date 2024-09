Eleonora Giorgi commenta sulla questione delle metastasi: "Se le cose non dovessero andare bene, vi dico addio adesso"

Durante un episodio di Estate in Diretta, lo scorso luglio Eleonora Giorgi ha annunciato che poteva aver solo sei mesi di vita. Era pronta ad affrontare la perdita dei capelli e un altro round di chemioterapia. Recentemente l’attrice celebre è stata l’ospite di Silvia Toffanin, e ha condiviso un aggiornamento sulla sua situazione attuale. Eleonora Giorgi ha detto che i precedenti trattamenti di chemioterapia sono stati solo parzialmente efficaci e ora deve sottoporsi a esami diagnostici specializzati. I risultati saranno inviati a un centro specialistico negli Stati Uniti, che ha offerto un’ombrello di speranza.

Eleonora Giorgi afferma: “i precedenti trattamenti di chemio sono stati solo parzialmente efficaci”.

“Cosa sta succedendo? Questa saga è cominciata dieci mesi fa. Il primo ciclo di chemioterapia è andata piuttosto bene, eravamo tranquilli e ottimisti. Purtroppo, stiamo parlando del pancreas, che è molto potente e insidioso, e spero che comprendiate il riferimento. Ora, ci sono state delle complicanze inaspettate. Abbiamo trascorso gli ultimi mesi a cercare di affrontarle, ma i trattamenti sono stati solo piuttosto efficaci. Anzi, i tumori sono aumentati nonostante tutto lo sforzo. I dottori stanno cercando altre opzioni. Domani dovrò sottopormi a due esami cruciale. I campioni saranno inviati di fretta negli Stati Uniti.”

Nonostante le circostanze, continuo a lottare con ogni iota di forza che ho. Spero nelle mie capacità di combattere le metastasi attraverso la radioterapia. Avrò maggiori dettagli in merito nei giorni futuri. La possibilità alternativa è terribilmente sconcertante e veloce… Se le cose non vanno come sperato, dovrò dire arrivederci a te e al mio amato pubblico, gli italiani. La vita evolve così, le priorità si trasformano. Sento un’ondata di affetto nei miei confronti. Situazioni peggiori si verificano, anche ai bambini. Rimango positiva, pur essendo lucida, razionale e fatalista. Credo che il destino ci colpisce per una ragione, una che raramente comprendiamo.

Adoro passare del tempo con i miei figli e offrire loro consigli. È per questo che mi pesa l’idea di doverli lasciare troppo presto. Quest’anno ho accompagnato i miei figli all’altare e li ho affidati alle loro compagne. Hanno trovato le donne giuste e sono molto contenta.