Elettra Lamborghini ha condiviso aggiornamenti con i suoi follower su Instagram riguardo alla situazione attuale in Florida, in seguito alla crescente preoccupazione per l’uragano Milton. Da diversi giorni si discute della tempesta che ha interessato gli Stati Uniti, costringendo molti a lasciare le loro abitazioni. L’allerta si è diffusa in tutto lo Stato, creando un clima di ansia. Attualmente, Elettra si trova a Miami con il marito Afrojack. La cantante ha rivelato quali sono le condizioni meteo nella zona in cui risiede. Fortunatamente, ha comunicato che non ci sono notizie allarmanti per il territorio in cui vive. Ha infatti riferito che nella notte si è avvertito solo “un certo vento”, durante quello che si pensava potesse essere il giorno peggiore. Elettra ha sottolineato che a Miami “va tutto bene”. Ha precisato che la zona maggiormente colpita da condizioni avverse è Tampa, che si trova a circa quattro ore di viaggio dalla sua posizione. Inoltre, ha spiegato di vivere in un grattacielo, dove il vento si fa sentire sempre. Mentre condivideva queste informazioni, Elettra si è mostrata piuttosto serena, affermando che il clima non è così grave come si crede. Interagendo con i fan, ha affermato: “L’uragano è passato e a Miami, a parte qualche raffica di vento, non è accaduto nulla, state tranquilli… Non so cosa vi raccontino in Italia, ma qui c’è sole e la gente è in spiaggia! Ogni anno, almeno uno si manifesta e quest’anno questa zona della Florida è stata risparmiata.”

Molti dei video che si possono vedere online non sono affatto recenti, nonostante ci siano stati danni; tuttavia, a Miami non è accaduto nulla di grave. La Lamborghini ha pubblicato un’immagine dal sito Usa Today che mostra il percorso dell’uragano Milton, mentre la cantante sottolinea che l’uragano previsto in Florida avrebbe dovuto raggiungere la categoria 5, ma è rimasto bloccato a 3 prima di scendere a 1. Elettra, recentemente intervenuta per smentire alcune notizie false riguardo alle sue opinioni sulla maternità, racconta che questi eventi climatici estremi sono comuni nella zona, e che “poteva andare peggio”. In effetti, Miami non ha subito un impatto devastante dall’uragano tanto temuto, ma in altre aree ci sono stati danni e anche vittime. La artista aveva già menzionato l’uragano Milton qualche ora prima, spiegando ai suoi follower come si stesse preparando. Su Instagram, aveva condiviso un’immagine di una spiaggia con nuvole scure in arrivo, dicendo: “Siamo solo io e il cane. Pronta per l’uragano”. Successivamente, ha tranquillizzato i suoi sostenitori.