Elezioni: Conte, 'Renzi abbarbicato a privilegi da decenni'**

Roma, 22 set. (Adnkronos) – Matteo Renzi "impersona il tipico politico abbarbicato nei privilegi del politico ormai da decenni e rischia di non confrontarsi con il Paese reale. Aveva di detto di dimettersi, di allontanarsi dalla politica è sempre lì, è abbarbicato nei privilegi della politica: viaggia in jet privati, va in Arabia Saudita, si fa pagare dai governi stranieri, declama il rinascimento saudita nonostante Khashoggi sia stato fatto a pezzi (c'è un processo di cui aspetteremo gli esiti)".

Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di Radio Capital della trasmissione 'The breakfast club'.