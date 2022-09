Elezioni: Conte, 'ribaltate previsioni, cittadini vogliono M5S in Parlamento'

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Tutti ci davate in singola cifra, questo risultato ribalta le previsioni iniziali e dimostra che i cittadini vogliono il M5S in Parlamento". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte. "La nostra è stata una grande rimonta, ci davano in picchiata, in caduta libera e invece siamo la terza forza politica, se i dati saranno confermati, e quindi abbiamo una grande responsabilità.

Saremo una forza di opposizione che esprimerà coraggio, determinazione e saremo concentrati per realizzare il programma illustrato in campagna elettorale".