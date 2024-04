Elezioni in Basilicata, al via i voti: chi sono i candidati in gioco

Alle 7 di questa mattina, domenica 21 aprile 2024, si sono aperte le urne per le elezioni regionali in Basilicata. Ecco chi sono i candidati in gioco.

Alle ore 7 di questa mattina, domenica 21 aprile 2024, si sono aperte le urne per le elezioni regionali in Basilicata. Saranno aperte fino alle 15 di lunedì 22 aprile in 682 sezioni nei 131 comuni lucani. Si voterà anche in quattro sezioni ospedaliere. La foto di partenza svela che il centrodestra rivendica di aver fatto il “campo largo“, il centrosinistra vuol far valere l’unità di intenti fra pd e M5s e il terzo concorrente aspira al ruolo di outsider, come riportato da Leggo.

Importante tenere conto del fatto che non sono previsti né il voto disgiunto né il ballottaggio, per cui chi dei tre candidati alla presidenza prenderà più voti guiderà la Regione. Ci sono diversi problemi che dovrà affrontare la persona scelta, come lo spopolamento, le infrastrutture inadeguate, una sanità ricca di limiti e un clima non proprio positivo per quanto riguarda il settore dell’automotive.

Elezioni in Basilicata: chi sono i candidati

La fase che ha preceduto il voto è stata ricca di fatti originali. Il “campo larghissimo” che Vito Bardi, presidente uscente e ricandidato del centrodestra, ha rivendicato in un’intervista comprende sette liste. Bardi ha dichiarato di essere “ottimista”, spingendosi fino a dire di voler superare il 50%. Il percorso del centrosinistra è un po’ più tormentato. Da mesi annunciato come candidato l’imprenditore Angelo Chiorazzo, che al momento decisivo ha lasciato il posto al chirurgo Domenico Lacerenza che, dopo 72 ore, ha rinunciato. Il candidato è diventato Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico, sostenuto da cinque liste. Il terzo concorrente, invece, è Eustachio Follia, alfiere del movimento politico europeo Volt, che vuole conquistare una parte dell’elettorato di centrosinistra.