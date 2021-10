Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Ora dobbiamo completare la vittoria del primo turno. Noi abbiamo messo in campo le idee giuste, le persone giuste, le coalizioni giuste" mentre nel centrodestra si sono sbagliati i candidati, "lo hanno detto loro. Ma una coalizione che sbaglia i candidati è una coalizione che non è in grado governare il Paese".

Così Enrico Letta a Latina per un'iniziativa elettorale a Latina con il candidato sindaco Damiano Coletta.