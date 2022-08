Roma, 9 ago (Adnkronos) – "Tra tante cose dubbie una è certa: Azione non può essere esentata dalla raccolta firme. O mette insieme le oltre 30mila richieste, o si consegna a Renzi che la dispensa ce l'ha. Tertium non datur. Le regole sono queste, non le cambia un'intervista di Calenda”.

Lo scrive su Twitter il presidente della commissione Affari costituzionali e senatore del Pd Dario Parrini.