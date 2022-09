Elezioni, Pecoraro Scanio: da Conte impresa, ha arginato destra

Milano, 26 set. (askanews) – “Oggi i progressisti avrebbero potuto vincere nella maggioranza dei collegi se Letta non avesse rotto il campo largo regalando alla Destra una vittoria a tavolino”, “Conte è riuscito in un’impresa impensabile fino a poche settimane fa: M5S prima lista in 6 regioni e la conquista di tutti i collegi uninominali nella più popolosa provincia del Sud, a Napoli”. Così l’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, promotore con Loredana De Petris della rete Ecodigital che ha sostenuto Conte e diversi candidati M5S in campagna elettorale.

“Conte ha arginato la destra evitando che dilagasse anche al Sud e ora può costruire quell’area eco-progressista alternativa alle destre che, seppur minoranza nel Paese, con questa pessima legge elettorale ottengono la maggioranza assoluta dei seggi”, ha detto.