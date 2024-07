Il 2024 sembra essere l’anno delle elezioni anticipate e, dopo la Francia, arriva il turno del Regno Unito. La decisione è stata presa dal Primo ministro Sunak il cui partito dei conservatori sembra essere in svantaggio secondo i sondaggi. Ma quando si vota precisamente? E chi sono i candidati di queste elezioni? Scopriamolo insieme.

Elezioni Regno Unito 2024: quando si vota

Le urne aprono proprio oggi, 4 luglio 2024, ed un totale di circa 47 milioni di britannici sono chiamati a scegliere 650 membri della Camera dei Comuni che resteranno in carica fino al 2029. In seguito alla modifica delle circoscrizioni elettorali all’Inghilterra sono stati assegnati 543 seggi, alla Scozia 57, al Galles 32, e 18 all’Irlanda del Nord. Sarà possibile votare dalle 7 alle 22 ora locale e gli exit polls avverranno subito dopo la chiusura delle urne.

Elezioni regno Unito 2024: chi sono i candidati

Sul campo di battaglia politico non mancano le due forze principali che accompagnano il Regno Unito da anni, ovvero i conservatori ed i laburisti. Il candidato del primo partito è Keir Starmer, mentre nel secondo caso troviamo l’attuale Primo ministro Rishi Sunak. Ma non si tratta di una lotta uno contro uno, perché troviamo anche altri schieramenti, come Reform UK di Nigel Farage, i liberaldemocratici di Ed Davey, e il Green Party guidato da Carla Denyer e Adrian Ramsay.

Elezioni Regno Unito 2024: i sondaggi

Secondo la maggior parte dei sondaggi, la forza politica in vantaggio durante queste elezioni sembra essere quella dei laburisti, con i conservatori che sembrano sperare in una ripresa all’ultimo secondo per riuscire a rimanere in carica.