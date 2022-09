Elezioni: Strada (Lce), 'astensione segno di profondo scollamento tra persone e politica'

Milano, 26 set. (Adnkronos) – "Quello di oggi non è stato certo un bel risveglio e, per quel che mi riguarda, più dei risultati (prevedibili, ahimè) ha contribuito la scontentezza degli italiani dimostrata dal dato dell’affluenza: hanno votato solo 6 italiani su 10".

Lo dichiara Elisabetta Strada, consigliere del gruppo Lombardi Civici Europeisti alla Regione Lombardia, sottolineando:-"Lo scollamento tra la vita delle persone e la loro rappresentanza politica è al punto più basso della storia repubblicana".

"Bisogna ripartire da questo, mettendo al centro i problemi quotidiani dei cittadini in vista anche dell’appuntamento delle regionali -avverte Strada-, tenuto conto che in Lombardia moltissimi elettori hanno preferito disertare le urne e quelli che sono andati hanno scelto Fratelli d’Italia, ad eccetto che a Milano e poco di più.

Ma Milano è realtà diversa dalla Lombardia e dall’Italia. Noi da oggi saremo subito al lavoro in vista delle elezioni lombarde dell’anno prossimo; in primo piano avremo le reali necessità di persone e territori e tralasceremo demagogie e giochi di palazzo, come abbiamo sempre fatto nella nostra azione civica e politica. Adesso -conclude- mi auguro che la destra lavori per il bene dell'Italia e di tutti gli italiani non solo nei comizi, ma con fatti veri e concreti che diano speranza e sviluppo al nostro paese, soprattutto alle persone più fragili e in difficoltà.

Spero anche che non si distrugga la reputazione e l’impostazione politica, oltre che il gran lavoro fatto da Mario Draghi, in Italia e in Europa, in questi anni difficili".