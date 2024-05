Ucraina: Tajani, 'non siamo a un passo da guerra, unici attacchi veri sono cibernetici'

Ucraina: Tajani, 'non siamo a un passo da guerra, unici attacchi veri so...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "Non siamo a un passo dalla guerra, non manderemo neanche un soldato italiano a combattere in Ucraina. Gli unici attacchi veri sono quelli a livello cibernetico, ci stiamo organizzando e li stiamo respingendo". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo a Milano all'evento 'La visione lombarda per il futuro dell'Europa' organizzato da Confindustria Lombardia.