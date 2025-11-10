Eliana Michelazzo svela il suo passato con Pamela Perricciolo: rivelazioni e segreti

Il mondo dello spettacolo italiano è nuovamente concentrato su uno dei casi più controversi degli ultimi anni: il cosiddetto Pratiful, che ha visto coinvolte figure come Eliana Michelazzo e Pamela Prati. L’attenzione mediatica è riemersa in seguito all’assoluzione di Michelazzo da un procedimento penale a suo carico. Durante un’ospitata a Verissimo, ha deciso di chiarire la sua posizione e lanciare pesanti accuse contro la sua ex socia, Pamela Perricciolo.

La testimonianza di Eliana Michelazzo

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Michelazzo ha raccontato di aver vissuto un vero e proprio incubo per dieci anni, credendo di essere sposata con un uomo inesistente, Simone Coppi. Ha dichiarato di aver subito un lavaggio del cervello e ha puntato il dito contro Perricciolo, sostenendo che è stata l’artefice di questa tragica situazione. “Ho vissuto la stessa situazione di Pamela Prati”, ha confessato, evidenziando come entrambe siano state vittime di un inganno.

Le accuse contro Pamela Perricciolo

Michelazzo ha affermato che Perricciolo è l’unica responsabile della sua sofferenza. “Il vero colpevole di tutto ciò è Pamela Perricciolo”, ha dichiarato con fermezza. Questa accusa ha suscitato la reazione di Perricciolo, che ha prontamente risposto affermando che presenterà una denuncia contro Michelazzo. “Volevo fosse chiaro e grazie a tutti”, ha specificato, sottolineando che la situazione non è affatto da prendere alla leggera.

Reazioni e conseguenze

La rivelazione di Michelazzo ha scatenato una serie di reazioni nel panorama televisivo italiano. Barbara d’Urso, che ha dedicato ampio spazio nel suo programma allo scandalo del matrimonio fantasma, ha ricevuto elogi da Perricciolo, la quale ha affermato che la conduttrice si è sempre comportata con professionalità. “Barbara d’Urso è sempre stata una signora. Sempre”, ha aggiunto.

Il futuro di Michelazzo e Perricciolo

Dopo il crollo della sua agenzia a causa dello scandalo, Michelazzo ha dovuto affrontare numerosi problemi economici. La sua vita è stata stravolta e ha venduto tutto per ripartire. Riguardo a Pamela Prati, Michelazzo ha rivelato di non aver avuto più contatti con lei né con Perricciolo dopo la messa in onda del controverso matrimonio.

Il caso del matrimonio fantasma continua a far discutere e a generare polemiche. L’intervento di Michelazzo a Verissimo ha riacceso l’attenzione su una vicenda che ha segnato profondamente la vita di molte persone coinvolte. Mentre le due donne si preparano a una battaglia legale, il pubblico rimane in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero cambiare le sorti di questo già complesso intrigo.