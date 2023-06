Home > Video > @elibets3004: "Ecco perché ad Impagnatiello non è stata contestata l'aggrav... @elibets3004: "Ecco perché ad Impagnatiello non è stata contestata l'aggravante della premeditazione"

"L'arresto per l'omicidio di Giulia Tramontano è correlato da una serie di aggravanti tra cui i futili motivi e rapporti di convivenza affettività e sentimentale con la vittima. Ma perché non è stata contestata ad Impagnatiello l'aggravante della premeditazione, esclusa dal giusice per le indagini preliminari dopo la richiesta di un pm? E questo nonostante sia stato acclarato dalle indagini che Impagnatiello aveva fatto ricerche su Internet per capire come disfarsi di un corpo prima di commettere il delitto?". La spiegazione di @elibets3004, Avvocato Docente di Criminologia presso il LIMEC SSML di Milano.