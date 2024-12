Elly Schlein e l'unità del centrosinistra: un progetto per il futuro

Un appello all’unità

Durante l’assemblea di Europa Verde a Chianciano Terme, la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha lanciato un forte appello all’unità tra le forze del centrosinistra. “Serve un progetto coerente” ha affermato, sottolineando che l’unità non deve essere un valore a tutti i costi, ma deve fondarsi su un programma definito e su valori condivisi. Questo messaggio arriva in un momento cruciale per la politica italiana, dove le divisioni interne potrebbero compromettere le possibilità di successo alle prossime elezioni.

Il valore della coesione

Schlein ha ringraziato i suoi alleati per il “rapporto leale” costruito negli ultimi mesi, evidenziando come questa collaborazione abbia portato a vittorie significative in Emilia Romagna e Umbria. “La sentiamo questa voglia di unità nelle piazze” ha dichiarato, richiamando l’attenzione sulla necessità di unire le forze per affrontare le sfide future. La leader dem ha insistito sull’importanza di non agire per interessi personali, ma di mobilitarsi insieme per costruire un’alternativa credibile alle destre.

Sanità e diritti umani

Un altro tema centrale del discorso di Schlein è stato quello della sanità. “Non ci dicano che non ci sono risorse per la Sanità, hanno appena buttato 800 milioni di euro per deportare persone innocenti in Albania” ha affermato, denunciando l’uso improprio dei fondi pubblici. Inoltre, ha toccato la questione della guerra in Medioriente, esprimendo solidarietà per le vittime e chiedendo un immediato cessate il fuoco a Gaza. “Serve uno sforzo internazionale per un progetto di pace” ha concluso, richiedendo anche un embargo totale delle armi a Israele e il riconoscimento dello Stato di Palestina.