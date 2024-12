Emergenza idrica a Enna: cittadini in piazza per la gestione dell'acqua

Emergenza idrica a Enna: cittadini in piazza per la gestione dell'acqua

La protesta dei cittadini di Enna

Circa 300 persone si sono radunate in piazza Garibaldi a Enna, di fronte alla prefettura, per partecipare a una manifestazione organizzata dal comitato Senz’Acqua Enna. L’obiettivo principale della protesta è denunciare la cattiva gestione dell’emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio la città. I manifestanti, armati di cartelli e slogan, hanno chiesto a gran voce un cambiamento nella gestione delle risorse idriche, sottolineando l’importanza di un approccio pubblico e responsabile.

La crisi idrica e le sue conseguenze

La crisi idrica che affligge Enna non è solo un problema temporaneo, ma una questione che si protrae da anni. La scarsità d’acqua ha portato a disagi significativi per i cittadini, che si trovano a dover affrontare interruzioni nel servizio idrico e una qualità dell’acqua spesso inadeguata. La situazione è diventata così critica che anche la magistratura ha deciso di intervenire, aprendo un’inchiesta sulla gestione della crisi idrica. Questo sviluppo ha sollevato ulteriori interrogativi sulla trasparenza e l’efficacia delle politiche attuate fino ad ora.

Richieste di gestione pubblica dell’acqua

Durante la manifestazione, i partecipanti hanno rilanciato con forza il tema della gestione pubblica dell’acqua, chiedendo lo stop all’affidamento della gestione a società private. Secondo i manifestanti, la privatizzazione ha portato a un deterioramento del servizio e a un aumento dei costi per i cittadini. La richiesta di un ritorno a una gestione pubblica è sostenuta da molti, che vedono in essa una soluzione per garantire un accesso equo e sostenibile all’acqua per tutti. La protesta ha quindi messo in luce non solo le problematiche attuali, ma anche la necessità di un cambiamento radicale nella gestione delle risorse idriche.