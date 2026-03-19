Emergenza medica per Chuck Norris, l'attore ricoverato alle Hawaii

(Adnkronos) - Paura per Chuck Norris. Da quanto apprende 'TMZ' da fonti a conoscenza diretta, l'attore è stato ricoverato in un ospedale alle Hawaii in seguito a "un'emergenza medica sull'isola di Kauai". Il sito d'intrattenimento però non conosce la natura dell'emergenza. Al momento sembrerebbe...

(Adnkronos) – Paura per Chuck Norris. Da quanto apprende ‘TMZ’ da fonti a conoscenza diretta, l’attore è stato ricoverato in un ospedale alle Hawaii in seguito a “un’emergenza medica sull’isola di Kauai”. Il sito d’intrattenimento però non conosce la natura dell’emergenza. Al momento sembrerebbe che Norris sia di buon umore.

L’attore ha compiuto 86 anni lo scorso 10 marzo e ha festeggiato l’occasione pubblicando sui social media un video in cui si allena con un istruttore.

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