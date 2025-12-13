Emma Aicher trionfa a St. Moritz: vittoria nella discesa libera!

Il palcoscenico di St. Moritz, in Svizzera, ha ospitato un’importante giornata per le atlete di sci alpino. La giovane sciatrice tedesca Emma Aicher, classe 2001, ha conquistato oggi la sua prima vittoria stagionale nella discesa libera, segnando un momento significativo nella sua carriera.

Aicher ha chiuso la gara con un tempo di 1’30″50, superando l’icona americana Lindsey Vonn di 24 centesimi e l’italiana Sofia Goggia di 29 centesimi, che ha ottenuto il suo primo podio della stagione, il 63esimo in carriera.

Sul sesto gradino del podio si è piazzata Laura Pirovano, a 76 centesimi dalla vincitrice.

Il percorso di Emma Aicher

Emma Aicher ha sorpreso tutti nella gara di oggi, conseguendo così il suo terzo successo in Coppa del Mondo. La sciatrice bavarese ha mostrato una grande padronanza della pista, in particolare nel tratto più tecnico, dove ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle avversarie. Questo trionfo segna un passo avanti significativo per la giovane atleta, che è in continua evoluzione.

Performance di Sofia Goggia

Per Sofia Goggia, questa gara rappresenta un’importante rivincita rispetto alla prima prova di venerdì, dove le cose non erano andate come sperato. Nonostante un avvio lento, l’azzurra ha saputo recuperare e ha terminato la discesa sul terzo gradino del podio. La sua prestazione è stata migliorata rispetto alla gara precedente e ha fatto intravedere segnali di grande forma.

Le altre italiane in gara

In questa competizione, Laura Pirovano ha dimostrato di essere in crescita, chiudendo al sesto posto. Anche se non ha raggiunto il podio, ha segnato il miglior tempo nel tratto tecnico della pista, mostrando potenziale per le prossime gare. Altre italiane come Roberta Melesi e Elena Curtoni hanno ottenuto piazzamenti in zona punti, mentre Nicol Delago e Nadia Delago hanno chiuso più indietro.

Preparazione per il superG

Il weekend di gare a St. Moritz non è finito, poiché domenica si svolgerà il primo superG della stagione. Le atlete avranno l’opportunità di dimostrare ulteriormente il loro valore in una disciplina che richiede velocità e precisione. Con Aicher e Goggia in forma, ci si aspetta una competizione avvincente.

La giornata a St. Moritz ha messo in evidenza il talento di Emma Aicher e la resilienza di Sofia Goggia. Entrambe le atlete hanno dimostrato che la stagione è ancora lunga e ricca di opportunità per brillare nella Coppa del Mondo di sci alpino.