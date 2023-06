Home > Video > Emma Marrone interrompe il suo concerto a causa del malore di un fan Emma Marrone interrompe il suo concerto a causa del malore di un fan

“Ferma, ferma. C’è qualcuno che si sente male. Allargatevi, stanno arrivando i soccorsi”: così Emma Marrone interrompe il suo concerto al Tezenis Summer Festival, appena si accorge che uno dei suoi fan sta avendo un malore. Per la cantante non è la prima volta: era già successo che interrompesse la sua performance per soccorrere i fan