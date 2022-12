Energia, Meloni: la proposta Commissione Ue non sufficiente

Roma, 6 dic. (askanews) - "Sì, ho incontrato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, con il quale ho avuto un lungo confronto in particolare sul tema dell'energia, ovviamente in vista del prossimo consiglio europeo, ma anche tenendo in considerazione un ruolo che l'Italia può giocare in una fase mo...

Roma, 6 dic. (askanews) – “Sì, ho incontrato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, con il quale ho avuto un lungo confronto in particolare sul tema dell’energia, ovviamente in vista del prossimo consiglio europeo, ma anche tenendo in considerazione un ruolo che l’Italia può giocare in una fase molto difficile. In tema di approvigionamento energetico, la posizione dell’Italia, la sua capacità di diversificare, di avere un rapporto saldo con l’ambito Mediteraneo può far giocare un ruolo centrale e strategico al Paese.

Le risorse per calmierare i prezzi sono problematiche da noi e si cercano soluzioni che possono dare il segnale che l’Europa riesce a rispondere concretamente. Attualmente la proposta della Commissione Ue non mi sembra sufficiente e quindi lavoriamo per migliorarla”: lo ha

detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del

summit di Tirana.