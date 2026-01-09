Home > Flash news > Energia: Meloni, 'lavoriamo per abbassare il prezzo, misure nei prossimi...

Energia: Meloni, 'lavoriamo per abbassare il prezzo, misure nei prossimi Cdm'

Roma, 9 gen (Adnkronos) – Bisogna "lavorare per abbassare i prezzi dell'energia, è un provvedimento su cui stiamo lavorando per portarlo in uno dei prossimi Cdm". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno.