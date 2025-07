Energia, Testa (Agsm Aim): "1 mld di investimenti per la transizione"

Verona, 10 lug. (Adnkronos) - “Nei prossimi cinque anni è previsto un investimento di circa 1 miliardo di euro sulle reti e sulle energie rinnovabili, che si traduce in lavoro per le imprese del territorio e ricchezza per le persone”. Così, il presidente di Agsm Aim, Federi...