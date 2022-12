Energia,Meloni: Italia uscirà più forte da crisi ma serve visione

Roma, 2 dic. (askanews) - "L'ho detto tante volte, proprio in rapporto alla crisi energetica, ne sono convinta sempre di più ogni giorno: da questa crisi l'Italia può uscire più forte, può uscire più autonoma di prima, ma per farlo deve avere coraggio, visione, guardare oltre, immaginare una ...

Roma, 2 dic. (askanews) – “L’ho detto tante volte, proprio in rapporto alla crisi energetica, ne sono convinta sempre di più ogni giorno: da questa crisi l’Italia può uscire più forte, può uscire più autonoma di prima, ma per farlo deve avere coraggio, visione, guardare oltre, immaginare una strategia di lungo termine”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio alla convention della Fondazione Guido Carli sull’energia in programma oggi a Villa Blanc, a Roma.

Meloni ha detto di pensare ad esempio alla possibilità “di rilanciare la nostra produzione nazionale di energia” o “di rendere il nostro mezzogiorno una sorta di approvvigionamento energetico dell’intera Europa”, ha detto la presidente del Consiglio, “sarebbe imperdonabile perdere occasioni come queste”.

“In queste prime settimane di governo – ha aggiunto – noi abbiamo provato a dare alcune risposte che consideriamo importanti, sia in questa direzione, penso ad esempio alla scelta di sbloccare i nostri giacimenti di gas naturale, con quella norma denominata ‘gas release’ e che consente alle aziende più esposte al rincaro dei prezzi del gas di ottenere energia a costi ridotti, sia per mettere al riparo famiglie e imprese dall’aumento delle bollette.

A questo capitolo abbiamo dedicato un impegno imponente che, non a caso, occupa ben due terzi della legge di bilancio. Ma se non mettiamo in sicurezza il tessuto produttivo di questa nazione, se non mettiamo in sicurezza le famiglie, tutto il resto di quello che possiamo fare purtroppo avrà un impatto molto più limitato. Avevamo promesso agli italiani che questa sarebbe stata la nostra priorità, abbiamo mantenuto questo impegno, come siamo abituati a fare”.