Enzo Miccio è afflitto per la scomparsa di Paola Marella, affermando: "La nostra televisione era puro progresso. Mi mancherai, mia cara Paolina".

Enzo Miccio, famoso presentatore televisivo, ha espresso la sua tristezza per la perdita della cara collega e amica, Paola Marella, scomparsa il 21 settembre a 61 anni a seguito di una lunga battaglia contro il cancro. Miccio ha condiviso un commovente messaggio in memoria di Marella, nota architetta e conduttrice televisiva, su Instagram. Marella e Miccio, entrambi affermati volti televisivi di Real Time, avevano sviluppato insieme un approccio innovativo alla televisione già dal 2005, etichettato come puro avanguardismo. “Ci siamo divertiti per anni essendo i volti di un canale che ci ha visto nascere artisticamente”, rivela Miccio nel suo post. Egli ricorda Marella come una donna di classe, saggia, elegante e sempre sorridente, sia sul set che fuori. Con un ricordo pieno di affetto e dolore, Miccio conclude il suo messaggio dicendo: “È una tristezza non averti più qui con noi, Paolina mia, mi mancherai”.