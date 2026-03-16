Escavatori a Beirut e droni in Kuwait: l'escalation che scuote la regione

Escavatori rimuovono detriti a Beirut mentre aumentano le tensioni regionali: un drone ha distrutto un velivolo italiano in Kuwait, ma il personale è salvo

La periferia sud di Beirut è stata teatro di lavori per rimuovere detriti dopo una nuova ondata di attacchi. Nelle ore successive alle esplosioni che hanno scosso la capitale, sono entrati in azione escavatori per liberare strade e verificare i danni agli edifici, mentre le autorità e le organizzazioni umanitarie cercano di comprendere l’entità delle conseguenze. Le autorità militari israeliane hanno dichiarato di aver colpito presunte infrastrutture di Hezbollah in città, alimentando una situazione già fortemente tesa.

Qualche istante prima degli annunci ufficiali la periferia meridionale di Beirut è stata attraversata da una potente esplosione che ha lasciato dietro di sé colonne di fumo e macerie. Al momento non risultano notizie immediate di vittime per quell’evento specifico, ma il contesto è segnato da ordinanze di evacuazione che hanno interessato quasi l’intera città e il sud del paese, provocando lo spostamento forzato di circa 850.000 sfollati. L’azione di sgombero dei detriti è dunque anche una risposta all’urgenza umanitaria e alla necessità di ricostruire corridoi di assistenza.

I raid su Beirut e le conseguenze sul territorio

Le operazioni militari hanno inciso profondamente sul paesaggio urbano: edifici ammaccati, vie ostruite, impianti danneggiati. Le immagini diffuse mostrano colonne di fumo che si levano tra i palazzi e interi quartieri ridotti in macerie da colpi mirati. Le autorità israeliane motivano gli attacchi come misure per neutralizzare infrastrutture di Hezbollah, ma l’effetto concreto è una crescente crisi umanitaria. In questo quadro, il termine sfollati assume un significato pratico e drammatico: famiglie costrette a cercare riparo in strutture collettive o a spostarsi verso aree meno esposte.

Operazioni di sgombero e numeri dell’emergenza

Le squadre impegnate nello sgombero e nei soccorsi stanno aprendo corridoi per l’accesso degli aiuti e per la verifica delle infrastrutture critiche. L’utilizzo di escavatori è prioritario per ripristinare strade e raggiungere zone isolate; al contempo, le autorità monitorano rischi come crolli e ordigni inesplosi. La scala degli sfollamenti—circa 850.000 persone—mette sotto pressione centri di accoglienza, servizi sanitari e canali di assistenza internazionale, rendendo urgente il coordinamento tra enti locali e organizzazioni umanitarie.

Incidente in Kuwait e impatto sui contingenti esteri

Parallelamente, una base militare in Kuwait è stata colpita da un velivolo a pilotaggio remoto ritenuto di origine iraniana. Il raid ha interessato la base di Ali Al Salem, dove era schierato anche un velivolo italiano della Task Force Air. Il capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, ha riferito che il dispositivo italiano è stato distrutto ma che il personale era al sicuro al momento dell’impatto. Le autorità italiane, in contatto con il ministro Guido Crosetto, stanno monitorando la situazione dei contingenti all’estero.

Effetti operativi e precedenti attacchi

Secondo le comunicazioni ufficiali, il velivolo colpito rappresentava un assetto indispensabile per attività operative nella regione ed era rimasto dispiegato per garantire la continuità delle missioni dopo misure di alleggerimento prese nei giorni precedenti. La vicenda si inserisce in una serie di attacchi: il 12 marzo un missile aveva già colpito la base di Erbil in Iraq, segnalando come la minaccia si sia estesa a differenti teatri dove sono presenti forze italiane e alleate.

Bilancio umano e rischi di escalation

Il conflitto regionale ha già prodotto un conto umano pesante: stime di organizzazioni internazionali indicano oltre 1.300 morti in Iran, con un numero significativo di donne e bambini tra le vittime, mentre in Israele i missili hanno causato la morte di civili. Nel Libano le vittime superano le 820 unità e gli sfollati si contano a centinaia di migliaia. Sul fronte diplomatico, appelli e controappelli si alternano a richieste militari: il presidente Trump ha invocato il dispiegamento di navi per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz, suscitando risposte caute da parte degli alleati e la critica di esponenti iraniani.

In questo scenario la possibilità di un’ulteriore escalation rimane concreta: accuse reciproche, attacchi su infrastrutture civili e militari, e le difficoltà nel definire canali di mediazione aumentano il rischio che il conflitto si allarghi. Le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano, che apre alla valutazione di proposte per una fine completa della guerra, offrono uno spiraglio ma non garantiscono certezze. Nel frattempo, le operazioni di soccorso a Beirut e la tutela dei contingenti all’estero restano priorità urgenti per gli Stati coinvolti e per la comunità internazionale.