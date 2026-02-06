Terrore in Pakistan dove c’è stata una violenta esplosione in una moschea a Islamabad. Decine tra morti e feriti. La situazione.

Pakistan, esplosione in una moschea a Islamabad

Terrore in Pakistan. Durante il venerdì di preghiera, c’è stata una violenta esplosione in una moschea a Islamabad. A riferirlo all’Ansa fonti sanitarie e della polizia. Per l’esattezza l’esplosione si è verificata a Qasr-e-Khadijatul Kubra, un imambargah (luogo di culto musulmano sciita), nella zona di Terlai, nella periferia di Islamabad.

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali ma, alcuni testimoni oculari hanno parlato di un attentato suicida.

Pakistan, esplosione in una moschea a Islamabad: almeno 15 morti e decine di feriti

Una violenta esplosione si è verificata all’interno di una moschea a Islamabad, in Pakistan. Testimoni oculari parlano di attentato suicida ma, al momento, ricordiamo che non ci sono conferme ufficiali in merito. Dopo l’esplosione diverse squadre di soccorso si sono recate sul posto, al momento si parla di almeno 15morti e decine di feriti (80). Il bilancio è provvisorio. Le autorità pakistane intanto hanno lo stato di emergenza nei principali ospedali della capitale. L’esplosione, ricordiamo anche, è avvenuta proprio durante il venerdì di preghiera e che al momento nessun gruppo ha rivendicato l’attentato.