Siamo ormai nel pieno dell’estate 2024 ed è sempre più forte la ricerca di relax e tranquillità, magari sotto un ombrellone in spiaggia. Un ottimo momento per leggere un buon libro: ecco i nostri consigli.

Cosa leggere quest’estate 2024?

Le vacanze al mare sono l’occasione migliore per dedicarsi alla lettura: un ottimo momento per viaggiare con la mente e immaginare mondi vicini o lontani che ci fanno stare bene. Se tra voi c’è chi in valigia non dimentica mai di mettere un nuovo libro, ecco una lista che può aiutarvi nell’ardua scelta.

I migliori romanzi rosa

Tre titoli per una lettura più leggera, dedicata a storie d’amore e immergersi in un universo di emozioni e intense relazioni umane:

Lo spezzacuori- Felicia Kingsley

L’amica della sposa- Nicolas Barreau

Twisted Lies- Ana Huang

I migliori thriller e horror

Per gli amanti di colpi di scena e crimini apparentemente impossibili da risolvere, non può mancare la lettura di:

Rabbit Hole- Kate Brody

I fantasmi dell’isola- John Grisham

Ophélie si vendica- Michel Bussi

Le migliori biografie e autobiografie

Per un racconto nel quale immergersi completamente conoscendo la storia del protagonista:

Ricordi- Sinead O’Connor

Taylor Swift, L’american girl attraverso le sue parole- Helena Hunt

Ricordatemi come vi pare- Michela Murgia

I migliori romanzi storici

Immergersi nelle epoche passate scoprendo eventi e personaggi affascinanti è possibile con questi tre titoli:

Gli occhi di Venezia- Alessandro Barbero

Karolus, Il romanzo di Carlo Magno- Franco Forte

L’Italiano- Arturo Pérez-Reverte

I migliori gialli

Il genere letterario del noir, conosciuto anche come romanzo giallo, ha affascinato lettori di tutto il mondo per decenni e continua a farlo: storie avvincenti e intrecci misteriosi.

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno- Ernest Cunningham

Un indizio sulla pelle- Stephen Spotswood

Il delitto della finestrella- Filippo Venturi

I migliori romanzi d’avventura e d’azione

I libri di avventura e d’azione da recuperare tra i grandi nomi del genere:

I fantasmi dell’isola- John Grisham

La stagione del coraggio- Kristin Hannah

Trilogia dei Pirati- Valerio Evangelisti

I migliori libri di fantascienza e fantasy

Per gli amanti del genere nel quale privilegia l’elemento soprannaturale e magico, immaginando scenari non reali, ma tutt’altro che impossibili a livello teorico, ecco i più consigliati:

Shades of Magic- V. E. Schwab

I Mabinogion- Evangeline Walton

Le calde mani degli spiriti- Katherine Arden

I migliori romanzi erotici

Per chi nella lettura cerca il tenero sentimento, ma anche l’amore selvaggio e carnale:

Erotica- Ghiannis Ritsos

Morbose fantasie-Jun’ichirō Tanizaki

Fanny Hill. Memorie di una donna di piacere- John Cleland

I migliori romanzi umoristici

Si può anche ridere leggendo i libri dell’estate ed è possibile farlo con questi titoli:

Alla buon’ora, Jeeves!- P.G. Wodehouse

Misteri, lasagne e parole crociate- R.J. Oriani

A quattro zampe- Miranda July