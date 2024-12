Estorsione a Trento: arrestato un pregiudicato calabrese

Il contesto dell’estorsione

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Trento, dove un pregiudicato di origini calabresi è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si era presentato ripetutamente presso un’associazione di volontariato locale, chiedendo la restituzione di 7.000 euro versati a titolo riparativo. Questa somma era stata imposta dall’Autorità giudiziaria come parte di una condanna che prevedeva anche ore di messa alla prova e una donazione a una onlus.

Le minacce e l’escalation della situazione

Inizialmente, le richieste di restituzione del denaro erano sporadiche, ma a partire da marzo, la situazione è degenerata. La vittima ha iniziato a ricevere messaggi insistenti e visite minacciose presso la sede dell’associazione. Negli ultimi due mesi, la pressione è aumentata, con episodi inquietanti che hanno coinvolto sconosciuti che si presentavano in nome dell’estortore, imponendo servizi alternativi e mostrando comportamenti intimidatori. La vittima ha riferito di essere stata seguita da autovetture e avvicinata da persone sconosciute che lo minacciavano, creando un clima di paura e insicurezza.

Intervento dei Carabinieri e arresto

La situazione è diventata insostenibile, tanto che la vittima ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri per denunciare le minacce. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il responsabile dell’estorsione è stato colto in flagranza di reato mentre stava aggredendo la vittima. L’arresto è avvenuto in un momento critico, evitando così che la situazione potesse degenerare ulteriormente. L’uomo è stato condotto in carcere a Trento, dove dovrà rispondere delle accuse di estorsione e minacce.