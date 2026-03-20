Ets e bollette: come Roma e la Commissione cercano una soluzione comune

Ets e bollette: come Roma e la Commissione cercano una soluzione comune

La questione delle bollette elettriche è tornata al centro del dibattito politico tra Roma e Bruxelles, con la presidente della Commissione europea che ha annunciato un dialogo ravvicinato con il governo italiano sul cosiddetto decreto bollette. In conferenza stampa è stato riferito che, a partire da lunedì, inizieranno consultazioni formali: un confronto mirato a trovare soluzioni che rispondano alle specificità italiane senza compromettere le regole europee.

Al tempo stesso la Commissione ha dichiarato la volontà di offrire maggiore flessibilità nell’uso degli aiuti di Stato per attenuare la pressione sui prezzi dell’energia. Sullo sfondo resta il nodo tecnico-politico dell’ETS, il meccanismo che assegna un prezzo alla CO₂ e che, secondo Roma, contribuisce ad alzare i conti in bolletta.

Che cos’è l’ETS e perché incide sui prezzi

L’ETS è un sistema di scambio di quote di emissione: in termini pratici, si fissano limiti complessivi di CO₂ per settori come l’energia e l’industria e le imprese ricevono o acquistano permessi per emettere. Questo meccanismo, pensato per orientare la decarbonizzazione, attribuisce un valore economico alle emissioni. In molti casi il costo delle quote finisce per essere trasferito nella filiera energetica, influenzando il prezzo dell’elettricità che arriva a famiglie e imprese.

Meccanismo e implicazioni pratiche

Il funzionamento dell’emission trading implica che le centrali termoelettriche che bruciano combustibili fossili devono comprare quote per compensare le emissioni. Quando il prezzo della materia prima, come il gas, è elevato, la combinazione con il costo delle quote può tradursi in aumenti sensibili delle bollette. Tuttavia, è importante ricordare che il prezzo dell’elettricità dipende soprattutto dal costo del gas in molte ore dell’anno, quindi l’ETS non è l’unico fattore determinante.

La posizione italiana: sospendere o rivedere l’ETS per l’elettricità

Il governo italiano ha chiesto una sospensione temporanea dell’applicazione dell’ETS alla produzione elettrica da fonti termiche, sostenendo che l’attuale funzionamento del sistema penalizza consumatori e imprese in un momento di forte volatilità dei mercati. Il primo ministro e alcuni ministri hanno prospettato interventi urgenti per evitare che le quote diventino un ulteriore onere nel quadro dei rincari.

Critiche e perplessità

Non tutti concordano con l’idea di una sospensione: la Commissione europea ha escluso lo smantellamento del meccanismo ma ha annunciato l’apertura a correzioni, ad esempio rendendo la traiettoria di decarbonizzazione più realistica per l’industria. I critici avvertono inoltre del rischio di effetti contrari all’obiettivo climatico se si allentano arbitrariamente le regole del mercato del carbonio.

Possibili misure a breve e medio termine

Bruxelles sta lavorando su un pacchetto di interventi per ridurre la pressione sulle famiglie e sulle imprese. Tra le opzioni allo studio ci sono una maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato, misure mirate per abbassare le bollette e un’accelerazione degli investimenti in rinnovabili. Sul versante nazionale, esperti e think tank hanno suggerito di impiegare proventi già disponibili — come i ricavi del meccanismo ETS, l’extra gettito IVA legato ai rincari e i dividendi delle partecipate — per finanziare riduzioni immediate dei costi dell’elettricità, stimando risorse potenzialmente dell’ordine di 10 miliardi l’anno.

In prospettiva, molti osservatori sottolineano che la soluzione strutturale passa per la diversificazione delle fonti e l’accelerazione delle energie rinnovabili: meno dipendenza dal gas significa minore esposizione agli shock geopolitici come le tensioni nello Stretto di Hormuz. Il confronto tra Roma e Bruxelles sarà quindi decisivo non solo per le misure tampone, ma anche per disegnare una traiettoria credibile verso un sistema energetico più sicuro e competitivo.