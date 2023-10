Home > Video > Euroderby, Fabio Bergomi: "L'Inter è più forte del Milan e ora deve dimostr... Euroderby, Fabio Bergomi: "L'Inter è più forte del Milan e ora deve dimostrarlo"

"Se l'Inter o il Milan vincono la Champions, cancellano in automatico i 9 scudetti di fila della Juve e lo scudetto del Napoli. La mia Inter è più forte, ma mentre noi spesso ci rilassiamo e buttiamo via le gare, il Milan invece è una squadra che sta nella partita fino alla fine e quest'anno in Europa l'ha dimostrato". Siamo ormai alla vigilia di Milan-Inter: chi andrà alla finalissima di Istanbul? Ne parliamo con Fabio Bergomi, uno degli youtuber interisti più seguiti sul web. [Intervista realizzata in data 5 maggio 2023]