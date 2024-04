Europee: al via da Amatrice campagna elettorale ex sindaco Pirozzi

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – 'Un mondo a parte. Ripartire da qui!': questo lo slogan che guiderà la campagna elettorale di Sergio Pirozzi per le elezioni europee, campagna che prende il via proprio dalla città di Amatrice, dove Pirozzi è stato sindaco nei momenti drammatici seguiti al terremoto del 2016. L'appuntamento è fissato per domani, alle 20.30 al cinema auditorium 'Monti della Laga'. Pirozzi si candida per la circoscrizione centro – Toscana, Marche, Lazio e Umbria – con il suo Civici in Movimento, che ha aderito, insieme ad altre 18 realtà, alla lista 'Libertà' di Cateno De Luca.

"Siamo un mondo a parte e ho scelto, non a caso, di aprire la campagna elettorale da Amatrice. Ripartire da qui, dalle macerie, per vincere insieme – afferma Pirozzi -. Ho scelto di candidarmi e di mettermi al servizio dei cittadini per contribuire a migliorare questa Europa che non ci piace. Sì alla pace e stop all'invio di armi, difesa delle identità, delle nostre imprese agricole, dei nostri campi e dei nostri prodotti, sicurezza sismica, perché non si ripetano più tragedie come quella di Amatrice, e l'istituzione di un fondo europeo per la prevenzione danni da disastri naturali sono tra i punti principali del programma di Civici in Movimento-Libertà, per il quale mi batterò una volta eletto".

Parteciperanno all'apertura della campagna elettorale dell'ex sindaco di Amatrice il leader di Libertà, Cateno De Luca, e la presidente di Sud Chiama Nord Laura Castelli. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Sergio Pirozzi a partire dalle 20.45.