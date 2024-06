Europee: Bonelli, 'da Meloni campagna intrisa di propaganda'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "La premier Meloni è refrattaria all'informazione, che è l’essenza della democrazia. La sua riforma presidenzialista mira a fare a meno di quelle che considera zavorre, come i giornalisti. Meloni, infatti, arriva a denunciarli". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, è intervenuto al programma L'aria che tira su La7, insieme a Nicola Fratoianni, a margine di un'iniziativa di AVS che ha presentato le 150mila firme raccolte per dichiarare Netanyahu criminale di guerra.

"La premier sta conducendo una campagna elettorale intrisa di propaganda. Ieri ha dichiarato di voler migliorare le liste d'attesa nella sanità, ma non ha stanziato un centesimo per farlo, mentre investe un miliardo di euro per i centri migranti in Albania. Questo è un vero spreco di risorse che potrebbero essere utilizzate non solo per rispettare i diritti umani delle persone migranti, ma anche per ridurre le liste d'attesa della sanità. Abbiamo una leader che fa della propaganda la propria azione quotidiana ed è refrattaria all'informazione. Chiediamo ai cittadini di andare a votare, guardando attentamente il programma di Alleanza Verdi Sinistra".