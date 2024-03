Europee: De Luca presenta simbolo, 'stelle del firmamento della libertà'

Roma, 28 mar (Adnkronos) - "Ecco le stelle del firmamento della libertà". Cateno De Luca ha presentato il nuovo simbolo della lista per le europee nata intorno al movimento Sud chiama Nord. "Stiamo avendo molti dialoghi importanti sui temi e su quello che vogliamo realizzare in...

Roma, 28 mar (Adnkronos) – "Ecco le stelle del firmamento della libertà". Cateno De Luca ha presentato il nuovo simbolo della lista per le europee nata intorno al movimento Sud chiama Nord. "Stiamo avendo molti dialoghi importanti sui temi e su quello che vogliamo realizzare in Europa", ha spiegato la presidente di ScN Laura Castelli, ex viceministro ed ex volto storico del M5S.

Le nuove adesioni del raggruppamento sono quelle del Partito moderato d'Italia, della testimone di giustizia e ex parlamenta M5s Piera Aiello, dell'attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, del movimento Insieme Liberi, del movimento Vita, del giornalista d’inchiesta Francesco Amodeo, di Grande nord, del Partito pensionati e del movimento Noi Agricoltori.

"Altri volevano essere con noi ma a modo loro. Noi dobbiamo essere inclusivi, non fare agli altri ciò che hanno fatto a noi -ha sottolineato De Luca-. Abbiamo altre 14 richieste di inserimento ma ci fermeremo a 17, probabilmente. Il 6 aprile ci sarà l'apertura della nostra campagna elettorale del Fronte delle libertà a Roma in piazza Santi Apostoli". (segue)

(Adnkronos) – "Una cosa è certa: non abbiamo voluto Toto Cuffaro per un motivo molto semplice, stiamo dal lato opposto -ha detto ancora De Luca-. Sono stato minacciato dal rappresentate di Dubai in Italia, ora lo possiamo chiamare Toto Renzi, mi ha querelato. Gli avrei fatto una pernacchia ma non è il caso, questo se lo merita l'8 e il 9 giugno".

"Completiamo questo percorso, questa volta lo sbarco dei mille sarà al contrario, si partirà il 5 maggio da Fiumedinisi per arrivare a un milione l'8 e il 9 giugno. Ci dispiace per gli altri, noi siamo felici così", ha concluso De Luca.